Connection between Indicator Properties and Functions 

Correlazione tra Proprietà Indicatore e Funzioni Corrispondenti

Ogni indicatore personalizzato ha numerose proprietà, alcune delle quali sono obbligatorie e sono sempre posizionate all'inizio della descrizione. Esse sono le seguenti:

  • indicazione di una finestra per tracciare l'indicatore - indicator_separate_window o indicator_chart_window;
  • numero di buffer indicatore - indicator_buffers;
  • numero di plots dell' indicatore - indicator_plots.

Inoltre ci sono altre proprietà che possono essere impostate sia attraverso le direttive del preprocessore che attraverso funzioni intese per la creazione di indicatore personalizzato. Queste proprietà e funzioni corrispondenti vengono descritte nella seguente tabella.

Direttive per le proprietà della sottofinestra indicatore

Funzioni di tipo IndicatorSet ... ()

Descrizione della proprietà rettificata della sottofinestra

indicator_height

IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight)

Il valore fisso dell'altezza della sottofinestra

indicator_minimum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)

Valore minimo dell'asse verticale

indicator_maximum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)

Valore massimo dell'asse verticale

indicator_levelN

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)

Valore dell'asse verticale per il livello di N

nessuna direttiva del preprocessore

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)

Nome di un livello visualizzato

indicator_levelcolor

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)

Colore del livello N

indicator_levelwidth

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)

Larghezza della linea per il livello N

indicator_levelstyle

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)

Stile di linea per il livello N

Direttive per le proprietà plottaggio

Funzioni di tipo PlotIndexSet ... ()

Descrizione della proprietà rettificata di un plot

indicator_labelN

PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)

Nome breve del numero N di plot. Viene visualizzato in DataWindow e nella descrizione comandi a comparsa quando si punta il cursore del mouse su di essa

indicator_colorN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)

Colore linea per il plot N

indicator_styleN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)

Stile di linea per il plot N

indicator_typeN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)

Tipo di linea per il plot N

indicator_widthN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)

Larghezza della linea per il plot N

Proprietà comuni degli indicatori

Funzioni di tipo IndicatorSet ... ()

Descrizione

nessuna direttiva del preprocessore

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)

Imposta il conveniente nome breve dell'indicatore che sarà visualizzato nella lista degli indicatori (aperto nel terminale premendo Ctrl+I).

nessuna direttiva del preprocessore

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)

Imposta l'accuratezza di visualizzazione richiesta dei valori degli indicatori - numero di cifre decimali

nessuna direttiva del preprocessore

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)

Imposta il numero di livelli nella finestra dell' indicatore

indicator_applied_price

Nessuna funzione, la proprietà può essere impostata solo con la direttiva del preprocessore.

Il tipo di prezzo di default utilizzato per il calcolo dell'indicatore. E' specificato quando necessario, solo utilizzando OnCalculate() del primo tipo.

Il valore della proprietà può essere impostato anche dalla finestra di dialogo delle proprietà dell' indicatore nella scheda "Parametri" - "Applicare a".

Va notato che la numerazione dei livelli e plots in termini preprocessore inizia con uno, mentre la numerazione delle stesse proprietà utilizzando le funzioni inizia con zero, cioè il valore indicato deve essere di 1 minore di quello indicato per #property.

Ci sono diverse direttive, per le quali non vi sono funzioni corrispondenti:

Direttiva

Descrizione

indicator_chart_window

L' indicatore viene visualizzato nella finestra principale

indicator_separate_window

L' indicatore viene visualizzato in una finestra secondaria separata

indicator_buffers

Numero di indicatori buffer richiesti

indicator_plots

Numero di plots nell'indicatore