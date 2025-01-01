- Stili Indicatore negli Esempi
- Connection between Indicator Properties and Functions
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Correlazione tra Proprietà Indicatore e Funzioni Corrispondenti
Ogni indicatore personalizzato ha numerose proprietà, alcune delle quali sono obbligatorie e sono sempre posizionate all'inizio della descrizione. Esse sono le seguenti:
- indicazione di una finestra per tracciare l'indicatore - indicator_separate_window o indicator_chart_window;
- numero di buffer indicatore - indicator_buffers;
- numero di plots dell' indicatore - indicator_plots.
Inoltre ci sono altre proprietà che possono essere impostate sia attraverso le direttive del preprocessore che attraverso funzioni intese per la creazione di indicatore personalizzato. Queste proprietà e funzioni corrispondenti vengono descritte nella seguente tabella.
|
Direttive per le proprietà della sottofinestra indicatore
|
Funzioni di tipo IndicatorSet ... ()
|
Descrizione della proprietà rettificata della sottofinestra
|
indicator_height
|
Il valore fisso dell'altezza della sottofinestra
|
indicator_minimum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)
|
Valore minimo dell'asse verticale
|
indicator_maximum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)
|
Valore massimo dell'asse verticale
|
indicator_levelN
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)
|
Valore dell'asse verticale per il livello di N
|
nessuna direttiva del preprocessore
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)
|
Nome di un livello visualizzato
|
indicator_levelcolor
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)
|
Colore del livello N
|
indicator_levelwidth
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)
|
Larghezza della linea per il livello N
|
indicator_levelstyle
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)
|
Stile di linea per il livello N
|
Direttive per le proprietà plottaggio
|
Funzioni di tipo PlotIndexSet ... ()
|
Descrizione della proprietà rettificata di un plot
|
indicator_labelN
|
PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)
|
Nome breve del numero N di plot. Viene visualizzato in DataWindow e nella descrizione comandi a comparsa quando si punta il cursore del mouse su di essa
|
indicator_colorN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)
|
Colore linea per il plot N
|
indicator_styleN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)
|
Stile di linea per il plot N
|
indicator_typeN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)
|
Tipo di linea per il plot N
|
indicator_widthN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)
|
Larghezza della linea per il plot N
|
Proprietà comuni degli indicatori
|
Funzioni di tipo IndicatorSet ... ()
|
Descrizione
|
nessuna direttiva del preprocessore
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)
|
Imposta il conveniente nome breve dell'indicatore che sarà visualizzato nella lista degli indicatori (aperto nel terminale premendo Ctrl+I).
|
nessuna direttiva del preprocessore
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)
|
Imposta l'accuratezza di visualizzazione richiesta dei valori degli indicatori - numero di cifre decimali
|
nessuna direttiva del preprocessore
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)
|
Imposta il numero di livelli nella finestra dell' indicatore
|
indicator_applied_price
|
Nessuna funzione, la proprietà può essere impostata solo con la direttiva del preprocessore.
|
Il tipo di prezzo di default utilizzato per il calcolo dell'indicatore. E' specificato quando necessario, solo utilizzando OnCalculate() del primo tipo.
Il valore della proprietà può essere impostato anche dalla finestra di dialogo delle proprietà dell' indicatore nella scheda "Parametri" - "Applicare a".
Va notato che la numerazione dei livelli e plots in termini preprocessore inizia con uno, mentre la numerazione delle stesse proprietà utilizzando le funzioni inizia con zero, cioè il valore indicato deve essere di 1 minore di quello indicato per #property.
Ci sono diverse direttive, per le quali non vi sono funzioni corrispondenti:
|
Direttiva
|
Descrizione
|
indicator_chart_window
|
L' indicatore viene visualizzato nella finestra principale
|
indicator_separate_window
|
L' indicatore viene visualizzato in una finestra secondaria separata
|
indicator_buffers
|
Numero di indicatori buffer richiesti
|
indicator_plots
|
Numero di plots nell'indicatore