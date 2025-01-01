Correlazione tra Proprietà Indicatore e Funzioni Corrispondenti

Ogni indicatore personalizzato ha numerose proprietà, alcune delle quali sono obbligatorie e sono sempre posizionate all'inizio della descrizione. Esse sono le seguenti:

indicazione di una finestra per tracciare l'indicatore - indicator_separate_window o indicator_chart_window;

numero di buffer indicatore - indicator_buffers;

numero di plots dell' indicatore - indicator_plots.

Inoltre ci sono altre proprietà che possono essere impostate sia attraverso le direttive del preprocessore che attraverso funzioni intese per la creazione di indicatore personalizzato. Queste proprietà e funzioni corrispondenti vengono descritte nella seguente tabella.

Direttive per le proprietà della sottofinestra indicatore Funzioni di tipo IndicatorSet ... () Descrizione della proprietà rettificata della sottofinestra indicator_height IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight) Il valore fisso dell'altezza della sottofinestra indicator_minimum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue) Valore minimo dell'asse verticale indicator_maximum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue) Valore massimo dell'asse verticale indicator_levelN IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue) Valore dell'asse verticale per il livello di N nessuna direttiva del preprocessore IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName) Nome di un livello visualizzato indicator_levelcolor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor) Colore del livello N indicator_levelwidth IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth) Larghezza della linea per il livello N indicator_levelstyle IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle) Stile di linea per il livello N Direttive per le proprietà plottaggio Funzioni di tipo PlotIndexSet ... () Descrizione della proprietà rettificata di un plot indicator_labelN PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel) Nome breve del numero N di plot. Viene visualizzato in DataWindow e nella descrizione comandi a comparsa quando si punta il cursore del mouse su di essa indicator_colorN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor) Colore linea per il plot N indicator_styleN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType) Stile di linea per il plot N indicator_typeN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType) Tipo di linea per il plot N indicator_widthN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth) Larghezza della linea per il plot N Proprietà comuni degli indicatori Funzioni di tipo IndicatorSet ... () Descrizione nessuna direttiva del preprocessore IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName) Imposta il conveniente nome breve dell'indicatore che sarà visualizzato nella lista degli indicatori (aperto nel terminale premendo Ctrl+I). nessuna direttiva del preprocessore IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits) Imposta l'accuratezza di visualizzazione richiesta dei valori degli indicatori - numero di cifre decimali nessuna direttiva del preprocessore IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels) Imposta il numero di livelli nella finestra dell' indicatore indicator_applied_price Nessuna funzione, la proprietà può essere impostata solo con la direttiva del preprocessore. Il tipo di prezzo di default utilizzato per il calcolo dell'indicatore. E' specificato quando necessario, solo utilizzando OnCalculate() del primo tipo. Il valore della proprietà può essere impostato anche dalla finestra di dialogo delle proprietà dell' indicatore nella scheda "Parametri" - "Applicare a".

Va notato che la numerazione dei livelli e plots in termini preprocessore inizia con uno, mentre la numerazione delle stesse proprietà utilizzando le funzioni inizia con zero, cioè il valore indicato deve essere di 1 minore di quello indicato per #property.

Ci sono diverse direttive, per le quali non vi sono funzioni corrispondenti: