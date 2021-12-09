MQL5 Wizard: Nuova Versione

Opzione 1.

Il prezzo ha attraversato verso l'alto un indicatore MA in aumento. Ciò corrisponde a uno dei modelli di mercato che implicano la crescita dei prezzi che è integrato nel modulo MA. Il suo significato è 100. Allo stesso tempo, l'oscillatore Stocastico si è abbassato e ha formato una divergenza con il prezzo. Questo è un modello che implica la caduta dei prezzi, che viene implementato nel modulo Stocastico. Il significatodi questo modello è 80.

Calcola il risultato della votazione finale. La previsione ponderata, ottenuta dal modulo MA, è calcolata come 0,4 * 100 = 40. La previsione ponderata del modulo Stocastico è calcolata come 0,8 * (-80) = -64. La previsione finale è calcolata come media aritmetica delle due previsioni ponderate: (40 - 64)/2 = -12. Questo è un segnale per vendere con la potenza condizionale di 12. Il valore soglia di 20 non è stato raggiunto. Di conseguenza, l'operazione di trading non sarà eseguita.