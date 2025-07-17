CotationsSections
Devises / PKX
PKX: POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin

50.22 USD 0.82 (1.61%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PKX a changé de -1.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.19 et à un maximum de 51.22.

Suivez la dynamique POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
50.19 51.22
Range Annuel
39.40 70.50
Clôture Précédente
51.04
Ouverture
50.97
Bid
50.22
Ask
50.52
Plus Bas
50.19
Plus Haut
51.22
Volume
249
Changement quotidien
-1.61%
Changement Mensuel
-0.48%
Changement à 6 Mois
5.02%
Changement Annuel
-28.21%
20 septembre, samedi