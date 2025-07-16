Währungen / PKX
PKX: POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin
51.04 USD 0.45 (0.87%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PKX hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.04 bis zu einem Hoch von 52.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PKX News
Tagesspanne
51.04 52.05
Jahresspanne
39.40 70.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.49
- Eröffnung
- 52.05
- Bid
- 51.04
- Ask
- 51.34
- Tief
- 51.04
- Hoch
- 52.05
- Volumen
- 215
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- 6.73%
- Jahresänderung
- -27.03%
