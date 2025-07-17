Divisas / PKX
PKX: POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin
51.49 USD 0.36 (0.70%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PKX de hoy ha cambiado un 0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.30, mientras que el máximo ha alcanzado 52.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
51.30 52.56
Rango anual
39.40 70.50
- Cierres anteriores
- 51.13
- Open
- 51.48
- Bid
- 51.49
- Ask
- 51.79
- Low
- 51.30
- High
- 52.56
- Volumen
- 366
- Cambio diario
- 0.70%
- Cambio mensual
- 2.04%
- Cambio a 6 meses
- 7.67%
- Cambio anual
- -26.39%
