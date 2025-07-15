КотировкиРазделы
PKX: POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin

51.13 USD 0.96 (1.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PKX за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.96, а максимальная — 51.75.

Следите за динамикой POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
50.96 51.75
Годовой диапазон
39.40 70.50
Предыдущее закрытие
52.09
Open
51.53
Bid
51.13
Ask
51.43
Low
50.96
High
51.75
Объем
296
Дневное изменение
-1.84%
Месячное изменение
1.33%
6-месячное изменение
6.92%
Годовое изменение
-26.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.