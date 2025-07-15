Валюты / PKX
PKX: POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin
51.13 USD 0.96 (1.84%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PKX за сегодня изменился на -1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.96, а максимальная — 51.75.
Следите за динамикой POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PKX
Дневной диапазон
50.96 51.75
Годовой диапазон
39.40 70.50
- Предыдущее закрытие
- 52.09
- Open
- 51.53
- Bid
- 51.13
- Ask
- 51.43
- Low
- 50.96
- High
- 51.75
- Объем
- 296
- Дневное изменение
- -1.84%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- 6.92%
- Годовое изменение
- -26.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.