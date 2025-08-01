통화 / PKX
PKX: POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin
50.22 USD 0.82 (1.61%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PKX 환율이 오늘 -1.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.19이고 고가는 51.22이었습니다.
POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PKX News
- Are Investors Undervaluing POSCO (PKX) Right Now?
- [단독] 포스코인터, 북미 희토류·영구자석 통합 생산단지 구축…’탈중국’ 가속화
- Can UUUU's Rare Earths Revolutionize EV Magnet Supply Chains?
- 포스코중타이에어솔루션, 희귀가스 정제·생산 본격화…원료 공급망 확보
- 美, 한국산 탄소·합금강 절단판 반덤핑 예비결과 발표
- 코스피 상승에 30대 그룹 시총 올들어 600조 급증 ’2099조 돌파’
- All You Need to Know About Posco (PKX) Rating Upgrade to Buy
- Centrus Energy Soars 202% YTD: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Should Value Investors Buy POSCO (PKX) Stock?
- POSCO Holdings Stock: A Buy With External And Internal Tailwinds (NYSE:PKX)
- Can LEU's Partnership With KHNP & POSCO Reshape Nuclear Fuel Markets?
- Is New Gold (NGD) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Zacks.com featured highlights Post Holdings, Plains GP, Greenbrier, POSCO and Sally Beauty
- POSCO International Partners With Bartlett to Boost Grain Business
- 5 Value Stocks With Exciting EV-to-EBITDA Ratios to Own Now
- POSCO Inks MoU With CNGR for LFP Cathode Material Business
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- POSCO and JSW Sign an Agreement to Explore Steel Plant in India
- POSCO stock rating upgraded by UBS on China’s steel policies
- Should Value Investors Buy POSCO (PKX) Stock?
- POSCO Holdings Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PKX)
- Bluescope Steel leads global consortium in bid for Whyalla Steelworks
- Australia’s BlueScope leads global steel giants in push for Gupta’s Whyalla plant
- Should Value Investors Buy POSCO (PKX) Stock?
일일 변동 비율
50.19 51.22
년간 변동
39.40 70.50
- 이전 종가
- 51.04
- 시가
- 50.97
- Bid
- 50.22
- Ask
- 50.52
- 저가
- 50.19
- 고가
- 51.22
- 볼륨
- 249
- 일일 변동
- -1.61%
- 월 변동
- -0.48%
- 6개월 변동
- 5.02%
- 년간 변동율
- -28.21%
