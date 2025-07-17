FiyatlarBölümler
PKX
PKX: POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin

50.22 USD 0.82 (1.61%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PKX fiyatı bugün -1.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.19 ve Yüksek fiyatı olarak 51.22 aralığında işlem gördü.

POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.19 51.22
Yıllık aralık
39.40 70.50
Önceki kapanış
51.04
Açılış
50.97
Satış
50.22
Alış
50.52
Düşük
50.19
Yüksek
51.22
Hacim
249
Günlük değişim
-1.61%
Aylık değişim
-0.48%
6 aylık değişim
5.02%
Yıllık değişim
-28.21%
21 Eylül, Pazar