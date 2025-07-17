Dövizler / PKX
PKX: POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin
50.22 USD 0.82 (1.61%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PKX fiyatı bugün -1.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.19 ve Yüksek fiyatı olarak 51.22 aralığında işlem gördü.
POSCO Holdings Inc American Depositary Shares (Each representin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PKX haberleri
Günlük aralık
50.19 51.22
Yıllık aralık
39.40 70.50
- Önceki kapanış
- 51.04
- Açılış
- 50.97
- Satış
- 50.22
- Alış
- 50.52
- Düşük
- 50.19
- Yüksek
- 51.22
- Hacim
- 249
- Günlük değişim
- -1.61%
- Aylık değişim
- -0.48%
- 6 aylık değişim
- 5.02%
- Yıllık değişim
- -28.21%
21 Eylül, Pazar