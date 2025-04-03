Devises / NAT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NAT: Nordic American Tankers Limited
3.26 USD 0.03 (0.91%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NAT a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.23 et à un maximum de 3.27.
Suivez la dynamique Nordic American Tankers Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAT Nouvelles
- ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- DHT Holdings (DHT) Tops Q2 Earnings Estimates
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Founder, Chairman & CEO buys more NAT shares, bringing the family holding to 10 million shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Vice Chairman Alexander Hansson increases holding above 5 million shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ 2024 Annual Report 20-F
- Nordic American Tankers: Weak Results Offset By Generous Dividend - Hold (NYSE:NAT)
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ The Hansson family continues to buy more NAT shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Founder, Chairman & CEO buys more shares in NAT
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Non-Executive Vice Chairman of NAT, Alexander Hansson buys more shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Report as per March 31, 2025 “ The path points upward
- Ocean Yield Q1 2025 slides: $91.6M adjusted EBITDA amid strategic fleet expansion
- Nordic American Tankers Provides Steady Dividends With Upside Potential (NAT)
Range quotidien
3.23 3.27
Range Annuel
2.13 3.84
- Clôture Précédente
- 3.29
- Ouverture
- 3.27
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- Plus Bas
- 3.23
- Plus Haut
- 3.27
- Volume
- 1.777 K
- Changement quotidien
- -0.91%
- Changement Mensuel
- 5.50%
- Changement à 6 Mois
- 31.45%
- Changement Annuel
- -10.68%
20 septembre, samedi