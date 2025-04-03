货币 / NAT
NAT: Nordic American Tankers Limited
3.28 USD 0.07 (2.18%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NAT汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点3.20和高点3.33进行交易。
关注Nordic American Tankers Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NAT新闻
- ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- DHT Holdings (DHT) Tops Q2 Earnings Estimates
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Founder, Chairman & CEO buys more NAT shares, bringing the family holding to 10 million shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Vice Chairman Alexander Hansson increases holding above 5 million shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ 2024 Annual Report 20-F
- Nordic American Tankers: Weak Results Offset By Generous Dividend - Hold (NYSE:NAT)
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ The Hansson family continues to buy more NAT shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Founder, Chairman & CEO buys more shares in NAT
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Non-Executive Vice Chairman of NAT, Alexander Hansson buys more shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Report as per March 31, 2025 “ The path points upward
- Ocean Yield Q1 2025 slides: $91.6M adjusted EBITDA amid strategic fleet expansion
- Nordic American Tankers Provides Steady Dividends With Upside Potential (NAT)
日范围
3.20 3.33
年范围
2.13 3.84
- 前一天收盘价
- 3.21
- 开盘价
- 3.23
- 卖价
- 3.28
- 买价
- 3.58
- 最低价
- 3.20
- 最高价
- 3.33
- 交易量
- 1.391 K
- 日变化
- 2.18%
- 月变化
- 6.15%
- 6个月变化
- 32.26%
- 年变化
- -10.14%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值