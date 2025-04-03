Währungen / NAT
NAT: Nordic American Tankers Limited
3.29 USD 0.03 (0.90%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAT hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nordic American Tankers Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NAT News
- ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- DHT Holdings (DHT) Tops Q2 Earnings Estimates
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Founder, Chairman & CEO buys more NAT shares, bringing the family holding to 10 million shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Vice Chairman Alexander Hansson increases holding above 5 million shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ 2024 Annual Report 20-F
- Nordic American Tankers: Weak Results Offset By Generous Dividend - Hold (NYSE:NAT)
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ The Hansson family continues to buy more NAT shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Founder, Chairman & CEO buys more shares in NAT
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Non-Executive Vice Chairman of NAT, Alexander Hansson buys more shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Report as per March 31, 2025 “ The path points upward
- Ocean Yield Q1 2025 slides: $91.6M adjusted EBITDA amid strategic fleet expansion
- Nordic American Tankers Provides Steady Dividends With Upside Potential (NAT)
Tagesspanne
3.25 3.32
Jahresspanne
2.13 3.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.32
- Eröffnung
- 3.30
- Bid
- 3.29
- Ask
- 3.59
- Tief
- 3.25
- Hoch
- 3.32
- Volumen
- 2.141 K
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- 6.47%
- 6-Monatsänderung
- 32.66%
- Jahresänderung
- -9.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K