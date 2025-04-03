KurseKategorien
NAT: Nordic American Tankers Limited

3.29 USD 0.03 (0.90%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NAT hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nordic American Tankers Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.25 3.32
Jahresspanne
2.13 3.84
Vorheriger Schlusskurs
3.32
Eröffnung
3.30
Bid
3.29
Ask
3.59
Tief
3.25
Hoch
3.32
Volumen
2.141 K
Tagesänderung
-0.90%
Monatsänderung
6.47%
6-Monatsänderung
32.66%
Jahresänderung
-9.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
