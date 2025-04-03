КотировкиРазделы
NAT: Nordic American Tankers Limited

3.21 USD 0.10 (3.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NAT за сегодня изменился на -3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.17, а максимальная — 3.30.

Следите за динамикой Nordic American Tankers Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.17 3.30
Годовой диапазон
2.13 3.84
Предыдущее закрытие
3.31
Open
3.29
Bid
3.21
Ask
3.51
Low
3.17
High
3.30
Объем
5.011 K
Дневное изменение
-3.02%
Месячное изменение
3.88%
6-месячное изменение
29.44%
Годовое изменение
-12.05%
