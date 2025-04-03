Валюты / NAT
NAT: Nordic American Tankers Limited
3.21 USD 0.10 (3.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAT за сегодня изменился на -3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.17, а максимальная — 3.30.
Следите за динамикой Nordic American Tankers Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.17 3.30
Годовой диапазон
2.13 3.84
- Предыдущее закрытие
- 3.31
- Open
- 3.29
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Low
- 3.17
- High
- 3.30
- Объем
- 5.011 K
- Дневное изменение
- -3.02%
- Месячное изменение
- 3.88%
- 6-месячное изменение
- 29.44%
- Годовое изменение
- -12.05%
