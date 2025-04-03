QuotazioniSezioni
NAT: Nordic American Tankers Limited

3.26 USD 0.03 (0.91%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NAT ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.23 e ad un massimo di 3.27.

Segui le dinamiche di Nordic American Tankers Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.23 3.27
Intervallo Annuale
2.13 3.84
Chiusura Precedente
3.29
Apertura
3.27
Bid
3.26
Ask
3.56
Minimo
3.23
Massimo
3.27
Volume
1.777 K
Variazione giornaliera
-0.91%
Variazione Mensile
5.50%
Variazione Semestrale
31.45%
Variazione Annuale
-10.68%
