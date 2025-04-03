Valute / NAT
NAT: Nordic American Tankers Limited
3.26 USD 0.03 (0.91%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAT ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.23 e ad un massimo di 3.27.
Segui le dinamiche di Nordic American Tankers Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.23 3.27
Intervallo Annuale
2.13 3.84
- Chiusura Precedente
- 3.29
- Apertura
- 3.27
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- Minimo
- 3.23
- Massimo
- 3.27
- Volume
- 1.777 K
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- 5.50%
- Variazione Semestrale
- 31.45%
- Variazione Annuale
- -10.68%
20 settembre, sabato