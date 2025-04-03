Dövizler / NAT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NAT: Nordic American Tankers Limited
3.26 USD 0.03 (0.91%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NAT fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.23 ve Yüksek fiyatı olarak 3.27 aralığında işlem gördü.
Nordic American Tankers Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAT haberleri
- ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Nordic American Tankers Stock Could Sail Higher (NYSE:NAT)
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- DHT Holdings (DHT) Tops Q2 Earnings Estimates
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Founder, Chairman & CEO buys more NAT shares, bringing the family holding to 10 million shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Vice Chairman Alexander Hansson increases holding above 5 million shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ 2024 Annual Report 20-F
- Nordic American Tankers: Weak Results Offset By Generous Dividend - Hold (NYSE:NAT)
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ The Hansson family continues to buy more NAT shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Founder, Chairman & CEO buys more shares in NAT
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Non-Executive Vice Chairman of NAT, Alexander Hansson buys more shares
- Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) “ Report as per March 31, 2025 “ The path points upward
- Ocean Yield Q1 2025 slides: $91.6M adjusted EBITDA amid strategic fleet expansion
- Nordic American Tankers Provides Steady Dividends With Upside Potential (NAT)
Günlük aralık
3.23 3.27
Yıllık aralık
2.13 3.84
- Önceki kapanış
- 3.29
- Açılış
- 3.27
- Satış
- 3.26
- Alış
- 3.56
- Düşük
- 3.23
- Yüksek
- 3.27
- Hacim
- 1.777 K
- Günlük değişim
- -0.91%
- Aylık değişim
- 5.50%
- 6 aylık değişim
- 31.45%
- Yıllık değişim
- -10.68%
21 Eylül, Pazar