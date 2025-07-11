Devises / MSS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MSS: Maison Solutions Inc - Class A
0.94 USD 0.04 (4.08%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MSS a changé de -4.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.94 et à un maximum de 0.98.
Suivez la dynamique Maison Solutions Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSS Nouvelles
- Cet analyste de Broadcom commence la couverture avec une note optimiste ; voici les 5 meilleures initiations pour lundi | Benzinga France
- Ascendiant Capital initie la couverture de Maison Solutions avec une recommandation d’achat
- Ascendiant Capital initiates Maison Solutions stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Maison Solutions approves executive pay increases for CEO and CFO
- Maison Solutions restates prior financials due to accounting error in acquisition
- Maison Solutions receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
Range quotidien
0.94 0.98
Range Annuel
0.80 2.08
- Clôture Précédente
- 0.98
- Ouverture
- 0.96
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Plus Bas
- 0.94
- Plus Haut
- 0.98
- Volume
- 63
- Changement quotidien
- -4.08%
- Changement Mensuel
- 4.44%
- Changement à 6 Mois
- -11.32%
- Changement Annuel
- -36.91%
20 septembre, samedi