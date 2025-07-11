通貨 / MSS
MSS: Maison Solutions Inc - Class A
0.98 USD 0.03 (3.16%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MSSの今日の為替レートは、3.16%変化しました。日中、通貨は1あたり0.90の安値と0.99の高値で取引されました。
Maison Solutions Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MSS News
- アセンディアント・キャピタル、メゾン・ソリューションズ株を「買い」で新規カバー開始
- Ascendiant Capital initiates Maison Solutions stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Maison Solutions approves executive pay increases for CEO and CFO
- Maison Solutions restates prior financials due to accounting error in acquisition
- Maison Solutions receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
1日のレンジ
0.90 0.99
1年のレンジ
0.80 2.08
- 以前の終値
- 0.95
- 始値
- 0.93
- 買値
- 0.98
- 買値
- 1.28
- 安値
- 0.90
- 高値
- 0.99
- 出来高
- 134
- 1日の変化
- 3.16%
- 1ヶ月の変化
- 8.89%
- 6ヶ月の変化
- -7.55%
- 1年の変化
- -34.23%
