통화 / MSS
MSS: Maison Solutions Inc - Class A
0.94 USD 0.04 (4.08%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MSS 환율이 오늘 -4.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.94이고 고가는 0.98이었습니다.
Maison Solutions Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSS News
- Ascendiant Capital, Maison Solutions에 ’매수’ 등급 제시
- Ascendiant Capital initiates Maison Solutions stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Maison Solutions approves executive pay increases for CEO and CFO
- Maison Solutions restates prior financials due to accounting error in acquisition
- Maison Solutions receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
일일 변동 비율
0.94 0.98
년간 변동
0.80 2.08
- 이전 종가
- 0.98
- 시가
- 0.96
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- 저가
- 0.94
- 고가
- 0.98
- 볼륨
- 63
- 일일 변동
- -4.08%
- 월 변동
- 4.44%
- 6개월 변동
- -11.32%
- 년간 변동율
- -36.91%
20 9월, 토요일