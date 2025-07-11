QuotazioniSezioni
MSS: Maison Solutions Inc - Class A

0.94 USD 0.04 (4.08%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MSS ha avuto una variazione del -4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.94 e ad un massimo di 0.98.

Segui le dinamiche di Maison Solutions Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.94 0.98
Intervallo Annuale
0.80 2.08
Chiusura Precedente
0.98
Apertura
0.96
Bid
0.94
Ask
1.24
Minimo
0.94
Massimo
0.98
Volume
63
Variazione giornaliera
-4.08%
Variazione Mensile
4.44%
Variazione Semestrale
-11.32%
Variazione Annuale
-36.91%
