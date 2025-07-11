Moedas / MSS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MSS: Maison Solutions Inc - Class A
0.98 USD 0.03 (3.16%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSS para hoje mudou para 3.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.90 e o mais alto foi 0.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Maison Solutions Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSS Notícias
- Ascendiant Capital inicia cobertura da Maison Solutions com recomendação de compra
- Ascendiant Capital initiates Maison Solutions stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Maison Solutions approves executive pay increases for CEO and CFO
- Maison Solutions restates prior financials due to accounting error in acquisition
- Maison Solutions receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
Faixa diária
0.90 0.99
Faixa anual
0.80 2.08
- Fechamento anterior
- 0.95
- Open
- 0.93
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Low
- 0.90
- High
- 0.99
- Volume
- 134
- Mudança diária
- 3.16%
- Mudança mensal
- 8.89%
- Mudança de 6 meses
- -7.55%
- Mudança anual
- -34.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh