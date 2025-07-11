Dövizler / MSS
MSS: Maison Solutions Inc - Class A
0.94 USD 0.04 (4.08%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MSS fiyatı bugün -4.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.94 ve Yüksek fiyatı olarak 0.98 aralığında işlem gördü.
Maison Solutions Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MSS haberleri
- Ascendiant Capital, Maison Solutions hissesini Al tavsiyesi ile takibe aldı
- Ascendiant Capital initiates Maison Solutions stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Maison Solutions approves executive pay increases for CEO and CFO
- Maison Solutions restates prior financials due to accounting error in acquisition
- Maison Solutions receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
Günlük aralık
0.94 0.98
Yıllık aralık
0.80 2.08
- Önceki kapanış
- 0.98
- Açılış
- 0.96
- Satış
- 0.94
- Alış
- 1.24
- Düşük
- 0.94
- Yüksek
- 0.98
- Hacim
- 63
- Günlük değişim
- -4.08%
- Aylık değişim
- 4.44%
- 6 aylık değişim
- -11.32%
- Yıllık değişim
- -36.91%
21 Eylül, Pazar