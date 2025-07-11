Währungen / MSS
MSS: Maison Solutions Inc - Class A
0.96 USD 0.02 (2.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSS hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.95 bis zu einem Hoch von 0.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Maison Solutions Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MSS News
- Maison Solutions: Ascendiant Capital startet Coverage mit Kaufempfehlung
- Ascendiant Capital initiates Maison Solutions stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Maison Solutions approves executive pay increases for CEO and CFO
- Maison Solutions restates prior financials due to accounting error in acquisition
- Maison Solutions receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
Tagesspanne
0.95 0.97
Jahresspanne
0.80 2.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.98
- Eröffnung
- 0.96
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- Tief
- 0.95
- Hoch
- 0.97
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- 6.67%
- 6-Monatsänderung
- -9.43%
- Jahresänderung
- -35.57%
