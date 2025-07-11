货币 / MSS
MSS: Maison Solutions Inc - Class A
0.95 USD 0.02 (2.06%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MSS汇率已更改-2.06%。当日，交易品种以低点0.95和高点0.96进行交易。
关注Maison Solutions Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MSS新闻
- Ascendiant Capital 给美臣食品解决方案股票给予买入评级
- Ascendiant Capital initiates Maison Solutions stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Maison Solutions approves executive pay increases for CEO and CFO
- Maison Solutions restates prior financials due to accounting error in acquisition
- Maison Solutions receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
日范围
0.95 0.96
年范围
0.80 2.08
- 前一天收盘价
- 0.97
- 开盘价
- 0.96
- 卖价
- 0.95
- 买价
- 1.25
- 最低价
- 0.95
- 最高价
- 0.96
- 交易量
- 7
- 日变化
- -2.06%
- 月变化
- 5.56%
- 6个月变化
- -10.38%
- 年变化
- -36.24%
