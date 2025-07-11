Валюты / MSS
MSS: Maison Solutions Inc - Class A
0.97 USD 0.02 (2.02%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSS за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.93, а максимальная — 0.99.
Следите за динамикой Maison Solutions Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MSS
- Ascendiant Capital начинает покрытие акций Maison Solutions с рейтингом "Покупать"
- Ascendiant Capital initiates Maison Solutions stock with Buy rating
- This Broadcom Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Fractyl Health (NASDAQ:GUTS)
- Maison Solutions approves executive pay increases for CEO and CFO
- Maison Solutions restates prior financials due to accounting error in acquisition
- Maison Solutions receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
Дневной диапазон
0.93 0.99
Годовой диапазон
0.80 2.08
- Предыдущее закрытие
- 0.99
- Open
- 0.95
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- Low
- 0.93
- High
- 0.99
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -2.02%
- Месячное изменение
- 7.78%
- 6-месячное изменение
- -8.49%
- Годовое изменение
- -34.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.