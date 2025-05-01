CotationsSections
Devises / MAX
Retour à Actions

MAX: MediaAlpha Inc Class A

12.94 USD 0.48 (3.58%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MAX a changé de -3.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.93 et à un maximum de 13.72.

Suivez la dynamique MediaAlpha Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAX Nouvelles

Range quotidien
12.93 13.72
Range Annuel
7.33 20.91
Clôture Précédente
13.42
Ouverture
13.47
Bid
12.94
Ask
13.24
Plus Bas
12.93
Plus Haut
13.72
Volume
810
Changement quotidien
-3.58%
Changement Mensuel
24.66%
Changement à 6 Mois
41.73%
Changement Annuel
-28.35%
20 septembre, samedi