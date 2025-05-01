КотировкиРазделы
MAX
MAX: MediaAlpha Inc Class A

13.02 USD 0.31 (2.44%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MAX за сегодня изменился на 2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 13.24.

Следите за динамикой MediaAlpha Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.72 13.24
Годовой диапазон
7.33 20.91
Предыдущее закрытие
12.71
Open
12.77
Bid
13.02
Ask
13.32
Low
12.72
High
13.24
Объем
1.059 K
Дневное изменение
2.44%
Месячное изменение
25.43%
6-месячное изменение
42.61%
Годовое изменение
-27.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.