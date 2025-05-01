Валюты / MAX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MAX: MediaAlpha Inc Class A
13.02 USD 0.31 (2.44%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAX за сегодня изменился на 2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 13.24.
Следите за динамикой MediaAlpha Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MAX
- MediaAlpha achieves SOC 2 Type II attestation with zero deficiencies
- MediaAlpha stock price target raised to $18 from $17 at KBW
- MediaAlpha repurchases $32.9 million of shares in private transaction
- Symbotic's Premium Valuation: Buy, Hold or Sell the Stock Now?
- Media Alpha at Canaccord Conference: Navigating Growth and Challenges
- Symbotic Stock Surges 134.5% YTD: Should You Buy Now or Wait?
- MediaAlpha (MAX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Mediaalpha earnings missed by $0.50, revenue topped estimates
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MediaAlpha Q2 2025 slides: transaction value surges 49%, EBITDA up 31%
- Symbiotic Set to Report Q3 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Are Investors Undervaluing MediaAlpha (MAX) Right Now?
- FAA to review Boeing supply chain before approving hike to 737 MAX production
- Ryanair decides against switching MAX 10 order after Boeing offers reassurances
- MediaAlpha promotes Amy Yeh to chief technology officer
- MediaAlpha Stock: No Sign of Growth (NYSE:MAX)
- Exclusive-China-backed militia secures control of new rare earth mines in Myanmar
- Boeing books 303 new orders and hits 737 MAX production target in blockbuster May
- Media Alpha at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- MediaAlpha shareholders approve key proposals at annual meeting
- MediaAlpha to Present at the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference on Wednesday, June 4, 2025
- Dow Surges Over 300 Points; McDonald's Posts Weak Revenue - Confluent (NASDAQ:CFLT), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
Дневной диапазон
12.72 13.24
Годовой диапазон
7.33 20.91
- Предыдущее закрытие
- 12.71
- Open
- 12.77
- Bid
- 13.02
- Ask
- 13.32
- Low
- 12.72
- High
- 13.24
- Объем
- 1.059 K
- Дневное изменение
- 2.44%
- Месячное изменение
- 25.43%
- 6-месячное изменение
- 42.61%
- Годовое изменение
- -27.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.