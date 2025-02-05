Devises / DGII
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DGII: Digi International Inc
37.57 USD 0.54 (1.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DGII a changé de -1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.42 et à un maximum de 38.15.
Suivez la dynamique Digi International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGII Nouvelles
- L’action de Digi International atteint un sommet de 52 semaines à 37,07€
- Digi International stock hits 52-week high at $37.07
- Digi International launches Bluetooth LE 5.4 module with edge processing
- Digi International to launch Wi-SUN solution for IoT mesh networks
- Digi International acquires Jolt Software for $145.5 million
- Digi International Inc. (DGII) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Digi International (DGII) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Digi earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Digi International Inc.: Conservative Valuation With Promising Upside (NASDAQ:DGII)
- Opengear Unveils Integrated Support Platform to Empower Always-On Infrastructure
- Digi International unveils new IoT security solution
- Digi International Inc. (DGII) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
Range quotidien
37.42 38.15
Range Annuel
22.39 38.64
- Clôture Précédente
- 38.11
- Ouverture
- 38.15
- Bid
- 37.57
- Ask
- 37.87
- Plus Bas
- 37.42
- Plus Haut
- 38.15
- Volume
- 929
- Changement quotidien
- -1.42%
- Changement Mensuel
- 10.44%
- Changement à 6 Mois
- 36.07%
- Changement Annuel
- 36.67%
20 septembre, samedi