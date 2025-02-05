КотировкиРазделы
DGII
DGII: Digi International Inc

35.92 USD 0.22 (0.62%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DGII за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.01, а максимальная — 35.98.

Следите за динамикой Digi International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
35.01 35.98
Годовой диапазон
22.39 37.07
Предыдущее закрытие
35.70
Open
35.79
Bid
35.92
Ask
36.22
Low
35.01
High
35.98
Объем
421
Дневное изменение
0.62%
Месячное изменение
5.58%
6-месячное изменение
30.10%
Годовое изменение
30.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.