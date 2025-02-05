Валюты / DGII
DGII: Digi International Inc
35.92 USD 0.22 (0.62%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DGII за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.01, а максимальная — 35.98.
Следите за динамикой Digi International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DGII
- Digi International to launch Wi-SUN solution for IoT mesh networks
- Digi International acquires Jolt Software for $145.5 million
- Digi International Inc. (DGII) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Digi International (DGII) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Digi earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Digi International Inc.: Conservative Valuation With Promising Upside (NASDAQ:DGII)
- Opengear Unveils Integrated Support Platform to Empower Always-On Infrastructure
- Digi International unveils new IoT security solution
- Digi International Inc. (DGII) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
Дневной диапазон
35.01 35.98
Годовой диапазон
22.39 37.07
- Предыдущее закрытие
- 35.70
- Open
- 35.79
- Bid
- 35.92
- Ask
- 36.22
- Low
- 35.01
- High
- 35.98
- Объем
- 421
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 5.58%
- 6-месячное изменение
- 30.10%
- Годовое изменение
- 30.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.