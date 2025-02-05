Währungen / DGII
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DGII: Digi International Inc
38.11 USD 1.81 (4.99%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DGII hat sich für heute um 4.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.55 bis zu einem Hoch von 38.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Digi International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGII News
- Digi International: Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 37,07 $
- Digi International stock hits 52-week high at $37.07
- Digi International launches Bluetooth LE 5.4 module with edge processing
- Digi International to launch Wi-SUN solution for IoT mesh networks
- Digi International acquires Jolt Software for $145.5 million
- Digi International Inc. (DGII) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Digi International (DGII) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Digi earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Digi International Inc.: Conservative Valuation With Promising Upside (NASDAQ:DGII)
- Opengear Unveils Integrated Support Platform to Empower Always-On Infrastructure
- Digi International unveils new IoT security solution
- Digi International Inc. (DGII) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
Tagesspanne
36.55 38.64
Jahresspanne
22.39 38.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.30
- Eröffnung
- 36.79
- Bid
- 38.11
- Ask
- 38.41
- Tief
- 36.55
- Hoch
- 38.64
- Volumen
- 789
- Tagesänderung
- 4.99%
- Monatsänderung
- 12.02%
- 6-Monatsänderung
- 38.03%
- Jahresänderung
- 38.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K