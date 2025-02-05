KurseKategorien
Währungen / DGII
Zurück zum Aktien

DGII: Digi International Inc

38.11 USD 1.81 (4.99%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DGII hat sich für heute um 4.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.55 bis zu einem Hoch von 38.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Digi International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGII News

Tagesspanne
36.55 38.64
Jahresspanne
22.39 38.64
Vorheriger Schlusskurs
36.30
Eröffnung
36.79
Bid
38.11
Ask
38.41
Tief
36.55
Hoch
38.64
Volumen
789
Tagesänderung
4.99%
Monatsänderung
12.02%
6-Monatsänderung
38.03%
Jahresänderung
38.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K