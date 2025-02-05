Moedas / DGII
DGII: Digi International Inc
37.35 USD 1.05 (2.89%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DGII para hoje mudou para 2.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.55 e o mais alto foi 37.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Digi International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
36.55 37.69
Faixa anual
22.39 37.69
- Fechamento anterior
- 36.30
- Open
- 36.79
- Bid
- 37.35
- Ask
- 37.65
- Low
- 36.55
- High
- 37.69
- Volume
- 140
- Mudança diária
- 2.89%
- Mudança mensal
- 9.79%
- Mudança de 6 meses
- 35.28%
- Mudança anual
- 35.87%
