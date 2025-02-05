通貨 / DGII
DGII: Digi International Inc
38.11 USD 1.81 (4.99%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DGIIの今日の為替レートは、4.99%変化しました。日中、通貨は1あたり36.55の安値と38.64の高値で取引されました。
Digi International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
36.55 38.64
1年のレンジ
22.39 38.64
- 以前の終値
- 36.30
- 始値
- 36.79
- 買値
- 38.11
- 買値
- 38.41
- 安値
- 36.55
- 高値
- 38.64
- 出来高
- 789
- 1日の変化
- 4.99%
- 1ヶ月の変化
- 12.02%
- 6ヶ月の変化
- 38.03%
- 1年の変化
- 38.63%
