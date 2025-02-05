货币 / DGII
DGII: Digi International Inc
36.43 USD 0.51 (1.42%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DGII汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点35.71和高点36.68进行交易。
关注Digi International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
35.71 36.68
年范围
22.39 37.07
- 前一天收盘价
- 35.92
- 开盘价
- 36.26
- 卖价
- 36.43
- 买价
- 36.73
- 最低价
- 35.71
- 最高价
- 36.68
- 交易量
- 184
- 日变化
- 1.42%
- 月变化
- 7.08%
- 6个月变化
- 31.94%
- 年变化
- 32.52%
