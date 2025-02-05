FiyatlarBölümler
Dövizler / DGII
Geri dön - Hisse senetleri

DGII: Digi International Inc

37.57 USD 0.54 (1.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DGII fiyatı bugün -1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.42 ve Yüksek fiyatı olarak 38.15 aralığında işlem gördü.

Digi International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
DGII haberleri

Günlük aralık
37.42 38.15
Yıllık aralık
22.39 38.64
Önceki kapanış
38.11
Açılış
38.15
Satış
37.57
Alış
37.87
Düşük
37.42
Yüksek
38.15
Hacim
929
Günlük değişim
-1.42%
Aylık değişim
10.44%
6 aylık değişim
36.07%
Yıllık değişim
36.67%
21 Eylül, Pazar