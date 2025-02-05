QuotazioniSezioni
Valute / DGII
Tornare a Azioni

DGII: Digi International Inc

37.57 USD 0.54 (1.42%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DGII ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.42 e ad un massimo di 38.15.

Segui le dinamiche di Digi International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DGII News

Intervallo Giornaliero
37.42 38.15
Intervallo Annuale
22.39 38.64
Chiusura Precedente
38.11
Apertura
38.15
Bid
37.57
Ask
37.87
Minimo
37.42
Massimo
38.15
Volume
929
Variazione giornaliera
-1.42%
Variazione Mensile
10.44%
Variazione Semestrale
36.07%
Variazione Annuale
36.67%
20 settembre, sabato