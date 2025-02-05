Divisas / DGII
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DGII: Digi International Inc
36.30 USD 0.38 (1.06%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DGII de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.71, mientras que el máximo ha alcanzado 36.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Digi International Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGII News
- Digi International launches Bluetooth LE 5.4 module with edge processing
- Digi International to launch Wi-SUN solution for IoT mesh networks
- Digi International acquires Jolt Software for $145.5 million
- Digi International Inc. (DGII) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Digi International (DGII) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Digi earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Digi International Inc.: Conservative Valuation With Promising Upside (NASDAQ:DGII)
- Opengear Unveils Integrated Support Platform to Empower Always-On Infrastructure
- Digi International unveils new IoT security solution
- Digi International Inc. (DGII) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
Rango diario
35.71 36.88
Rango anual
22.39 37.07
- Cierres anteriores
- 35.92
- Open
- 36.26
- Bid
- 36.30
- Ask
- 36.60
- Low
- 35.71
- High
- 36.88
- Volumen
- 616
- Cambio diario
- 1.06%
- Cambio mensual
- 6.70%
- Cambio a 6 meses
- 31.47%
- Cambio anual
- 32.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B