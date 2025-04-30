Devises / CCM
CCM: Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents
6.11 USD 0.97 (18.87%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CCM a changé de 18.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.80 et à un maximum de 6.45.
Suivez la dynamique Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CCM Nouvelles
- Concord Medical subsidiary announces interim results on Hong Kong Exchange
- Concord Healthcare completes share placement on Hong Kong Stock Exchange
- Concord Healthcare to issue 48.7 million new shares in Hong Kong placement
- Guangzhou center completes China’s first proton therapy for eye cancer
- Concord Medical issues supplemental announcement on 2024 annual report
- Concord Medical Services announces change in controlling shareholders at subsidiary
- concord medical services completes share placement on hong kong exchange
- Concord Healthcare Announces Official Release of the Proton Therapy Large Model
- Western Digital Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Wingstop, Qorvo, Seagate And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Concord Medical Services (NYSE:CCM), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
Range quotidien
5.80 6.45
Range Annuel
3.80 10.62
- Clôture Précédente
- 5.14
- Ouverture
- 5.80
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Plus Bas
- 5.80
- Plus Haut
- 6.45
- Volume
- 24
- Changement quotidien
- 18.87%
- Changement Mensuel
- 12.73%
- Changement à 6 Mois
- 56.67%
- Changement Annuel
- -12.71%
20 septembre, samedi