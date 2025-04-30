CotationsSections
Devises / CCM
Retour à Actions

CCM: Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents

6.11 USD 0.97 (18.87%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CCM a changé de 18.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.80 et à un maximum de 6.45.

Suivez la dynamique Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCM Nouvelles

Range quotidien
5.80 6.45
Range Annuel
3.80 10.62
Clôture Précédente
5.14
Ouverture
5.80
Bid
6.11
Ask
6.41
Plus Bas
5.80
Plus Haut
6.45
Volume
24
Changement quotidien
18.87%
Changement Mensuel
12.73%
Changement à 6 Mois
56.67%
Changement Annuel
-12.71%
20 septembre, samedi