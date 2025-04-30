KurseKategorien
CCM: Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents

6.06 USD 0.92 (17.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCM hat sich für heute um 17.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.80 bis zu einem Hoch von 6.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
5.80 6.45
Jahresspanne
3.80 10.62
Vorheriger Schlusskurs
5.14
Eröffnung
5.80
Bid
6.06
Ask
6.36
Tief
5.80
Hoch
6.45
Volumen
20
Tagesänderung
17.90%
Monatsänderung
11.81%
6-Monatsänderung
55.38%
Jahresänderung
-13.43%
