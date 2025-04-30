Валюты / CCM
CCM: Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents
5.75 USD 0.04 (0.70%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCM за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.53, а максимальная — 5.75.
Следите за динамикой Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CCM
- Concord Medical subsidiary announces interim results on Hong Kong Exchange
- Concord Healthcare completes share placement on Hong Kong Stock Exchange
- Concord Healthcare to issue 48.7 million new shares in Hong Kong placement
- Guangzhou center completes China’s first proton therapy for eye cancer
- Concord Medical issues supplemental announcement on 2024 annual report
- Concord Medical Services announces change in controlling shareholders at subsidiary
- concord medical services completes share placement on hong kong exchange
- Concord Healthcare Announces Official Release of the Proton Therapy Large Model
- Western Digital Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Wingstop, Qorvo, Seagate And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Concord Medical Services (NYSE:CCM), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
Дневной диапазон
5.53 5.75
Годовой диапазон
3.80 10.62
- Предыдущее закрытие
- 5.71
- Open
- 5.53
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Low
- 5.53
- High
- 5.75
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 6.09%
- 6-месячное изменение
- 47.44%
- Годовое изменение
- -17.86%
