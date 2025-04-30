Moedas / CCM
CCM: Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents
5.65 USD 0.10 (1.74%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCM para hoje mudou para -1.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.50 e o mais alto foi 5.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCM Notícias
- Concord Medical subsidiary announces interim results on Hong Kong Exchange
- Concord Healthcare completes share placement on Hong Kong Stock Exchange
- Concord Healthcare to issue 48.7 million new shares in Hong Kong placement
- Guangzhou center completes China’s first proton therapy for eye cancer
- Concord Medical issues supplemental announcement on 2024 annual report
- Concord Medical Services announces change in controlling shareholders at subsidiary
- concord medical services completes share placement on hong kong exchange
- Concord Healthcare Announces Official Release of the Proton Therapy Large Model
- Western Digital Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Wingstop, Qorvo, Seagate And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Concord Medical Services (NYSE:CCM), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
Faixa diária
5.50 5.69
Faixa anual
3.80 10.62
- Fechamento anterior
- 5.75
- Open
- 5.69
- Bid
- 5.65
- Ask
- 5.95
- Low
- 5.50
- High
- 5.69
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -1.74%
- Mudança mensal
- 4.24%
- Mudança de 6 meses
- 44.87%
- Mudança anual
- -19.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh