Dövizler / CCM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CCM: Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents
6.11 USD 0.97 (18.87%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CCM fiyatı bugün 18.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.80 ve Yüksek fiyatı olarak 6.45 aralığında işlem gördü.
Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCM haberleri
- Concord Medical subsidiary announces interim results on Hong Kong Exchange
- Concord Healthcare completes share placement on Hong Kong Stock Exchange
- Concord Healthcare to issue 48.7 million new shares in Hong Kong placement
- Guangzhou center completes China’s first proton therapy for eye cancer
- Concord Medical issues supplemental announcement on 2024 annual report
- Concord Medical Services announces change in controlling shareholders at subsidiary
- concord medical services completes share placement on hong kong exchange
- Concord Healthcare Announces Official Release of the Proton Therapy Large Model
- Western Digital Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Wingstop, Qorvo, Seagate And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Concord Medical Services (NYSE:CCM), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
Günlük aralık
5.80 6.45
Yıllık aralık
3.80 10.62
- Önceki kapanış
- 5.14
- Açılış
- 5.80
- Satış
- 6.11
- Alış
- 6.41
- Düşük
- 5.80
- Yüksek
- 6.45
- Hacim
- 24
- Günlük değişim
- 18.87%
- Aylık değişim
- 12.73%
- 6 aylık değişim
- 56.67%
- Yıllık değişim
- -12.71%
21 Eylül, Pazar