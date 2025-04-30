Valute / CCM
CCM: Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents
6.11 USD 0.97 (18.87%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCM ha avuto una variazione del 18.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.80 e ad un massimo di 6.45.
Segui le dinamiche di Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCM News
- Concord Medical subsidiary announces interim results on Hong Kong Exchange
- Concord Healthcare completes share placement on Hong Kong Stock Exchange
- Concord Healthcare to issue 48.7 million new shares in Hong Kong placement
- Guangzhou center completes China’s first proton therapy for eye cancer
- Concord Medical issues supplemental announcement on 2024 annual report
- Concord Medical Services announces change in controlling shareholders at subsidiary
- concord medical services completes share placement on hong kong exchange
- Concord Healthcare Announces Official Release of the Proton Therapy Large Model
- Western Digital Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Wingstop, Qorvo, Seagate And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Concord Medical Services (NYSE:CCM), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
Intervallo Giornaliero
5.80 6.45
Intervallo Annuale
3.80 10.62
- Chiusura Precedente
- 5.14
- Apertura
- 5.80
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Minimo
- 5.80
- Massimo
- 6.45
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 18.87%
- Variazione Mensile
- 12.73%
- Variazione Semestrale
- 56.67%
- Variazione Annuale
- -12.71%
21 settembre, domenica