CCM: Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents
6.11 USD 0.97 (18.87%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCM 환율이 오늘 18.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.80이고 고가는 6.45이었습니다.
Concord Medical Services Holdings Limited ADS (Each represents 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.80 6.45
년간 변동
3.80 10.62
- 이전 종가
- 5.14
- 시가
- 5.80
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- 저가
- 5.80
- 고가
- 6.45
- 볼륨
- 24
- 일일 변동
- 18.87%
- 월 변동
- 12.73%
- 6개월 변동
- 56.67%
- 년간 변동율
- -12.71%
20 9월, 토요일