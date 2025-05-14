Devises / CBFV
CBFV: CB Financial Services Inc
33.90 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CBFV a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.50 et à un maximum de 33.98.
Suivez la dynamique CB Financial Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBFV Nouvelles
Range quotidien
33.50 33.98
Range Annuel
26.01 33.98
- Clôture Précédente
- 33.91
- Ouverture
- 33.98
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Plus Bas
- 33.50
- Plus Haut
- 33.98
- Volume
- 54
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- 2.95%
- Changement à 6 Mois
- 19.20%
- Changement Annuel
- 22.52%
20 septembre, samedi