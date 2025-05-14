Dövizler / CBFV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CBFV: CB Financial Services Inc
33.90 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CBFV fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.50 ve Yüksek fiyatı olarak 33.98 aralığında işlem gördü.
CB Financial Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBFV haberleri
- CB Financial Services announces $5 million share repurchase program
- CB Financial Services stock rating reiterated at Outperform by KBW
- CB Financial Services repositions investment portfolio for higher yields
- Is JPMorgan Chase & Co. (JPM) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- CB Financial Services (CBFV) Could Be a Great Choice
- Here's Why CB Financial Services (CBFV) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- CB Financial Services (CBFV) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Earnings Estimates Rising for CB Financial Services (CBFV): Will It Gain?
- New Strong Buy Stocks for July 28th
- Best Income Stocks to Buy for July 28th
- CB Financial Services stock rating upgraded by KBW on strategic investments
- CB Financial Services Inc earnings beat by $0.32, revenue topped estimates
- CB Financial Services (CBFV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- CB Financial Services soars as Q2 earnings crush estimates
- CB Financial stock rating reiterated by KBW amid share repurchase program
- CB Financial Services completes 5% stock repurchase program
- Cb financial services director sells $73,756 in stock
- DA Davidson holds CB Financial stock neutral, $30 target
Günlük aralık
33.50 33.98
Yıllık aralık
26.01 33.98
- Önceki kapanış
- 33.91
- Açılış
- 33.98
- Satış
- 33.90
- Alış
- 34.20
- Düşük
- 33.50
- Yüksek
- 33.98
- Hacim
- 54
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- 2.95%
- 6 aylık değişim
- 19.20%
- Yıllık değişim
- 22.52%
21 Eylül, Pazar