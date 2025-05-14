FiyatlarBölümler
CBFV: CB Financial Services Inc

33.90 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CBFV fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.50 ve Yüksek fiyatı olarak 33.98 aralığında işlem gördü.

CB Financial Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.50 33.98
Yıllık aralık
26.01 33.98
Önceki kapanış
33.91
Açılış
33.98
Satış
33.90
Alış
34.20
Düşük
33.50
Yüksek
33.98
Hacim
54
Günlük değişim
-0.03%
Aylık değişim
2.95%
6 aylık değişim
19.20%
Yıllık değişim
22.52%
21 Eylül, Pazar