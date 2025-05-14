QuotazioniSezioni
Valute / CBFV
Tornare a Azioni

CBFV: CB Financial Services Inc

33.90 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CBFV ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.50 e ad un massimo di 33.98.

Segui le dinamiche di CB Financial Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBFV News

Intervallo Giornaliero
33.50 33.98
Intervallo Annuale
26.01 33.98
Chiusura Precedente
33.91
Apertura
33.98
Bid
33.90
Ask
34.20
Minimo
33.50
Massimo
33.98
Volume
54
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
2.95%
Variazione Semestrale
19.20%
Variazione Annuale
22.52%
21 settembre, domenica