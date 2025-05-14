Valute / CBFV
CBFV: CB Financial Services Inc
33.90 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBFV ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.50 e ad un massimo di 33.98.
Segui le dinamiche di CB Financial Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
33.50 33.98
Intervallo Annuale
26.01 33.98
- Chiusura Precedente
- 33.91
- Apertura
- 33.98
- Bid
- 33.90
- Ask
- 34.20
- Minimo
- 33.50
- Massimo
- 33.98
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- 2.95%
- Variazione Semestrale
- 19.20%
- Variazione Annuale
- 22.52%
21 settembre, domenica