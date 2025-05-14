货币 / CBFV
CBFV: CB Financial Services Inc
33.23 USD 0.12 (0.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CBFV汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点33.23和高点33.90进行交易。
关注CB Financial Services Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CBFV新闻
- CB Financial Services announces $5 million share repurchase program
- CB Financial Services stock rating reiterated at Outperform by KBW
- CB Financial Services repositions investment portfolio for higher yields
- Is JPMorgan Chase & Co. (JPM) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- CB Financial Services (CBFV) Could Be a Great Choice
- Here's Why CB Financial Services (CBFV) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- CB Financial Services (CBFV) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Earnings Estimates Rising for CB Financial Services (CBFV): Will It Gain?
- New Strong Buy Stocks for July 28th
- Best Income Stocks to Buy for July 28th
- CB Financial Services stock rating upgraded by KBW on strategic investments
- CB Financial Services Inc earnings beat by $0.32, revenue topped estimates
- CB Financial Services (CBFV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- CB Financial Services soars as Q2 earnings crush estimates
- CB Financial stock rating reiterated by KBW amid share repurchase program
- CB Financial Services completes 5% stock repurchase program
- Cb financial services director sells $73,756 in stock
- DA Davidson holds CB Financial stock neutral, $30 target
日范围
33.23 33.90
年范围
26.01 33.90
- 前一天收盘价
- 33.35
- 开盘价
- 33.40
- 卖价
- 33.23
- 买价
- 33.53
- 最低价
- 33.23
- 最高价
- 33.90
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- 16.84%
- 年变化
- 20.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值