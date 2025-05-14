Валюты / CBFV
CBFV: CB Financial Services Inc
33.35 USD 0.05 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBFV за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.23, а максимальная — 33.39.
Следите за динамикой CB Financial Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.23 33.39
Годовой диапазон
26.01 33.87
- Предыдущее закрытие
- 33.30
- Open
- 33.39
- Bid
- 33.35
- Ask
- 33.65
- Low
- 33.23
- High
- 33.39
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 17.26%
- Годовое изменение
- 20.53%
