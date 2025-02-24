Devises / CAC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CAC: Camden National Corporation
40.22 USD 1.30 (3.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAC a changé de -3.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.09 et à un maximum de 41.74.
Suivez la dynamique Camden National Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAC Nouvelles
- Marie McCarthy to succeed Lawrence Sterrs as Camden National board chair
- Camden National Corporation (CAC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Camden National misses EPS forecast in Q2 2025
- Compared to Estimates, Camden National (CAC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Camden National (CAC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Camden National shares drop after Q2 earnings miss
- Camden earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- NBT Bancorp (NBTB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Atlantic Union (AUB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Internet Bancorp (INBK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Camden National declares quarterly dividend of $0.42 per share
- Camden National Bank Selects Spiral to Empower Customers with Personalized Savings and Financial Wellness Tools
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Camden National: Anticipate Strong Growth For This Regional Bank (NASDAQ:CAC)
- Stock futures gain ground after Friday's Wall Street wipeout
Range quotidien
40.09 41.74
Range Annuel
34.53 50.07
- Clôture Précédente
- 41.52
- Ouverture
- 41.33
- Bid
- 40.22
- Ask
- 40.52
- Plus Bas
- 40.09
- Plus Haut
- 41.74
- Volume
- 256
- Changement quotidien
- -3.13%
- Changement Mensuel
- -0.32%
- Changement à 6 Mois
- 0.05%
- Changement Annuel
- -2.57%
20 septembre, samedi