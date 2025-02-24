Valute / CAC
CAC: Camden National Corporation
40.22 USD 1.30 (3.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAC ha avuto una variazione del -3.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.09 e ad un massimo di 41.74.
Segui le dinamiche di Camden National Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CAC News
Intervallo Giornaliero
40.09 41.74
Intervallo Annuale
34.53 50.07
- Chiusura Precedente
- 41.52
- Apertura
- 41.33
- Bid
- 40.22
- Ask
- 40.52
- Minimo
- 40.09
- Massimo
- 41.74
- Volume
- 256
- Variazione giornaliera
- -3.13%
- Variazione Mensile
- -0.32%
- Variazione Semestrale
- 0.05%
- Variazione Annuale
- -2.57%
