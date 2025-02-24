QuotazioniSezioni
Valute / CAC
Tornare a Azioni

CAC: Camden National Corporation

40.22 USD 1.30 (3.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAC ha avuto una variazione del -3.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.09 e ad un massimo di 41.74.

Segui le dinamiche di Camden National Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAC News

Intervallo Giornaliero
40.09 41.74
Intervallo Annuale
34.53 50.07
Chiusura Precedente
41.52
Apertura
41.33
Bid
40.22
Ask
40.52
Minimo
40.09
Massimo
41.74
Volume
256
Variazione giornaliera
-3.13%
Variazione Mensile
-0.32%
Variazione Semestrale
0.05%
Variazione Annuale
-2.57%
20 settembre, sabato