Dövizler / CAC
CAC: Camden National Corporation
40.22 USD 1.30 (3.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAC fiyatı bugün -3.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.09 ve Yüksek fiyatı olarak 41.74 aralığında işlem gördü.
Camden National Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CAC haberleri
- Marie McCarthy to succeed Lawrence Sterrs as Camden National board chair
- Camden National Corporation (CAC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Camden National misses EPS forecast in Q2 2025
- Compared to Estimates, Camden National (CAC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Camden National (CAC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Camden National shares drop after Q2 earnings miss
- Camden National declares quarterly dividend of $0.42 per share
- Camden National: Anticipate Strong Growth For This Regional Bank (NASDAQ:CAC)
Günlük aralık
40.09 41.74
Yıllık aralık
34.53 50.07
- Önceki kapanış
- 41.52
- Açılış
- 41.33
- Satış
- 40.22
- Alış
- 40.52
- Düşük
- 40.09
- Yüksek
- 41.74
- Hacim
- 256
- Günlük değişim
- -3.13%
- Aylık değişim
- -0.32%
- 6 aylık değişim
- 0.05%
- Yıllık değişim
- -2.57%
21 Eylül, Pazar