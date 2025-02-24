FiyatlarBölümler
CAC: Camden National Corporation

40.22 USD 1.30 (3.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CAC fiyatı bugün -3.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.09 ve Yüksek fiyatı olarak 41.74 aralığında işlem gördü.

Camden National Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.09 41.74
Yıllık aralık
34.53 50.07
Önceki kapanış
41.52
Açılış
41.33
Satış
40.22
Alış
40.52
Düşük
40.09
Yüksek
41.74
Hacim
256
Günlük değişim
-3.13%
Aylık değişim
-0.32%
6 aylık değişim
0.05%
Yıllık değişim
-2.57%
21 Eylül, Pazar