CAC: Camden National Corporation
39.80 USD 0.46 (1.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAC за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.57, а максимальная — 40.25.
Следите за динамикой Camden National Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
39.57 40.25
Годовой диапазон
34.53 50.07
- Предыдущее закрытие
- 40.26
- Open
- 40.25
- Bid
- 39.80
- Ask
- 40.10
- Low
- 39.57
- High
- 40.25
- Объем
- 158
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- -1.36%
- 6-месячное изменение
- -1.00%
- Годовое изменение
- -3.59%
